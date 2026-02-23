Finale Ligure, molesta due bambine in spiaggia: denunciato un 65enne

Finale Ligure (Savona) – Un uomo di 65 anni è stato denunciato per aver molestato due bambine nei pressi di una spiaggia a Finale Ligure.

É accaduto sabato pomeriggio, quando due famiglie stavano passeggiando sul litorale e uno di loro ha notato il soggetto, un 65enne, che rivolgeva particolari attenzioni nei confronti delle due bimbe.

Le piccole sono state messe in sicurezza dai genitori che sono immediatamente intervenuti e hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato l’individuo.

A seguito dei primi accertamenti e delle prime indagini, è emerso come l’uomo si fosse già reso protagonista di episodi come questo in passato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico.

