Genova, frana in via Napoli: al via la fase del monitoraggio

Genova – Si dovrebbe aprire nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, la fase del monitoraggio della grossa frana che nella notte tra il 18 e il 19 febbraio ha coinvolto il civico 72 di via Napoli, rendendo necessaria l’evacuazione dei 52 residenti.

Proprio oggi, infatti, è atteso l’arrivo dei fessurimetri, ossia gli strumenti che servono per valutare i danni agli edifici e la loro stabilità. I rilevamenti dovrebbero durare circa una settimana.

Sarà soltanto dopo i risultati che le persone evacuate sapranno se e in che modo potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.

Due giorni dopo la frana, accompagnati dai vigili del fuoco, i residenti erano rientrati momentaneamente nei rispettivi appartamenti per prendere vestiti e oggetti personali. Nella mattinata di sabato, invece, si è verificato un nuovo smottamento nel versante sottostante al palazzo che ha portato alla chiusura di tutto il parco Gavoglio per motivi di sicurezza. Intanto, a scopo precauzionale, è stata disposta anche la chiusura momentanea della scuola Mazza.

