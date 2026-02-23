lunedì 23 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Redazione Liguria
0

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Anche questa settimana la metropolitana sarà chiusa per quattro sere, con conseguenti disagi per tutti i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali ma che ogni settimana devono fare i conti con le chiusure.
Il servizio sarà sospeso lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.
Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre tutto il percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
cocaina

Battifollo, Guardia di Finanza blocca spacciatore di coca ed extasy

Cronaca
treno Pop

Treni, questa settimana un nuovo sciopero nazionale: info e modalità

Cronaca
lagaccio palazzo evacuato frana via Napoli

Genova, frana in via Napoli: al via la fase del monitoraggio

Cronaca
Pronto soccorso Galliera

La Spezia, minorenne arrestato distrugge cella e si ferisce, è grave

Cronaca