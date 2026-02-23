Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana la metropolitana sarà chiusa per quattro sere, con conseguenti disagi per tutti i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali ma che ogni settimana devono fare i conti con le chiusure.

Il servizio sarà sospeso lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre tutto il percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

