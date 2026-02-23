lunedì 23 Febbraio 2026
Autostrade, incidente tra Genova Nervi e Genova Est: code in A12

Redazione Liguria
codaGenova – Code e disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, lungo l’Autostrada A12, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra il casello di Genova Nervi e quello di Genova Est.
Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo così come l’eventuale presenza di persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il personale di Autostrade e i sanitari del 118.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità (con la situazione adesso in lento miglioramento) con alcuni chilometri di coda che si sono formati lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo e con auto e mezzi pesanti che sono rimasti a lungo bloccati nel traffico.
