Battifollo, Guardia di Finanza blocca spacciatore di coca ed extasy



Battifollo (La Spezia) – Stavano aspettando qualcuno vicino al casello autostradale di Sarzana e quando hanno visto le divise, uno di loro ha lanciato un pacchetto oltre una siepe ma è stato notato dalle fiamme gialle.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, militari del Comando Provinciale di La Spezia, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio e alla prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza, a Sarzana, di un 49enne trovato in possesso di cocaina e pasticche di ecstasy.

In particolare, una pattuglia del nucleo di polizia economico finanziaria della Spezia, coadiuvata da un equipaggio della Compagnia di Sarzana, ha notato, intorno alle ore 21:30, un gruppo di persone in località Battifollo, nei pressi del casello autostradale di Sarzana.

All’arrivo dei finanzieri, una di esse ha repentinamente gettato un piccolo contenitore oltre una siepe.

Insospettiti, i finanzieri hanno proceduto a identificare tutti gli appartenenti al gruppo, sottoponendo il soggetto in questione ad un più approfondito controllo antidroga.

L’uomo, un quarantanovenne di Santo Stefano Magra, è stato trovato in possesso di 3,60 grammi di cocaina, mentre il contenitore che, nel frattempo, era stato recuperato dai militari, è risultato contenere 10 pasticche, dal cui esame speditivo è emersa la positività al principio attivo della MDMA, comunemente nota come ecstasy, sostanza sintetica che produce effetti di eccitamento e, al tempo stesso, di natura psichedelica.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 4 pasticche, 53 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Sentito il Magistrato di turno, i finanzieri hanno proceduto all’arresto in flagranza, presso il proprio domicilio, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.