Genova, crollo di via Napoli, la terra continua a franare

crollo via Napoi cedimento 23 feb 2026Genova – La terra continua a franare sotto il palazzo di via Napoli evacuato ormai da cinque giorni e la situazione si fa sempre più preoccupante, specie con le nuvole che tornano ad infittirsi e a fare paura. In caso di precipitazioni abbondanti l’emergenza potrebbe arrivare ai picchi massimi e sarebbe ancora più completto garantire la stabilità di un terreno che da giorni continua a franare anche in assenza di precipitazioni.
Un nuovo smottamento ha riguardato la parte più esterna ed esposta del terrapieno e di nuovo i tecnici del Comune sono tornati per un sopralluogo e per decidere sul da farsi.
Di certo le 26 famiglie non potranno tornare tanto presto alle loro case e i controlli avviati proprio oggi dovranno tenere conto del proseguire dei cedimenti, segno che il terreno non si è stabilizzato ed anzi, anche in assenza di sollecitazioni (pioggia o lavori) continua a franare, pezzo dopo pezzo.
Quella passata è la quinta notte trascorsa da amici e parenti o presso sistemazioni alberghiere, dai 52 abitanti del palazzo evacuato

