Genova, malore su una nave al largo, scattano soccorsi della Capitaneria di Porto

Genova – Un intervento di soccorso congiunto, realizzato da Capitaneria di Porto e 118 ha salvato un navigante che si è sentito male, ieri pomeriggio, sulla nave “Grande Marocco” che si trovava a 25 miglia nautiche dal porto di Genova e viaggiava in direzione di Savona

La sala operativa della capitaneria di porto di Genova ha attivato l’immediato intervento della motovedetta della Guardia Costiera SAR 864 che è salpata ed ha raggiunto velocemente la nave dopo aver imbarcato personale del soccorso medico del 118.

Alle ore 14:57 circa, in mare aperto e sotto il costante monitoraggio del personale medico del 118, veniva effettuato il trasbordo del marittimo dalla M/N “Grande Marocco” alla motovedetta CP 864. Il paziente, sempre rimasto cosciente durante le operazioni, veniva successivamente sbarcato presso gli ormeggi delle motovedette della Capitaneria di porto in Calata Marinetta (zona EXPO), dove ad attenderlo vi era un’ambulanza per il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.