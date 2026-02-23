Meteo Liguria, instabilità con passaggi nuvolosi e possibili piovaschi

Inizio settimana con il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo che si sposta verso Est difendendo l’Italia dall’arrivo di perturbazioni atlantiche ma richiamando nel contempo correnti d’aria più umida in arrivo da sud.

Attesa quindi nuvolosità bassa sotto costa e schiarite nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026:

In mattinata prevista nuvolosità serrata sulle coste del Centro-Levante, dove non si esclude qualche debole fenomeno di pioviggine.

Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente e nelle corrispettive aree interne con schiarite più ampie sull’Imperiese.

Nel corso delle ore pomeridiane: situazione invariata a Ponente e nuvolosità in estensione alle aree interne di Levante.

Sporadiche schiarite sui settori costieri, il tutto accompagnato da una bassa probabilità di precipitazioni fino a fine periodo.

Venti deboli dai quadranti meridionali sotto costa con una tendenza a rotazione ciclonica sulle coste Liguri: Est/Sud-Est sul Centro-Levante ed Est/Nord-Est a Ponente.

Deboli variabili altrove.

Mare quasi calmo a Ponente; Poco mosso o localmente mosso sulle coste del centro-Levante e al largo.

Temperature minime in rialzo sui settori costieri. Massime stazionarie o in leggero calo ovunque, ad esclusione dei versanti padani.

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +11°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +10°C/+17°C.