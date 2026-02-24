martedì 24 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, donna accoltellata dopo una lite: arrestato un 42enne
Notizie LiguriaGenovaCronacaSestri Ponente

Genova, donna accoltellata dopo una lite: arrestato un 42enne

Redazione Liguria
0

Polizia auto volanteGenova – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova per l’accoltellamento di una donna.
L’episodio risale al giugno del 2024, quando il soggetto colpì con due fendenti la moglie al culmine di una lite. Era stato denunciato per lesioni personali aggravate, mentre la donna aveva riportato alcune ferite profonde.
Nei suoi confronti era scattata la misura cautelare dell’allontanamento dal divieto di dimora nel Comune di Genova. Qualche mese dopo l’uomo era stato arrestato dalle forze dell’ordine che lo avevano sorpreso uscire proprio da casa della moglie, nonostante l’allontanamento.
Ieri sera una pattuglia l’ha fermato nel quartiere di Sestri Ponente durante un servizio di controllo del territorio e, vista la nota di rintraccio, lo ha condotto presso la casa circondariale di Marassi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
incidente genova via barabino 24 febbraio 2026

Genova, incidente in via Barabino, ferito un 62enne

Cronaca

Dramma a Pietra Ligure, bambino cade da quattro metri a scuola:...

Cronaca
sedie parco peralto discarica

Genova, discarica di sedie abbandonate nel Parco del Peralto

Cronaca
cinghialetti

Genova, cuccioli di cinghiale catturati nel parco del San Martino, dove...

Cronaca