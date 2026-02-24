Genova, donna accoltellata dopo una lite: arrestato un 42enne

Genova – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova per l’accoltellamento di una donna.

L’episodio risale al giugno del 2024, quando il soggetto colpì con due fendenti la moglie al culmine di una lite. Era stato denunciato per lesioni personali aggravate, mentre la donna aveva riportato alcune ferite profonde.

Nei suoi confronti era scattata la misura cautelare dell’allontanamento dal divieto di dimora nel Comune di Genova. Qualche mese dopo l’uomo era stato arrestato dalle forze dell’ordine che lo avevano sorpreso uscire proprio da casa della moglie, nonostante l’allontanamento.

Ieri sera una pattuglia l’ha fermato nel quartiere di Sestri Ponente durante un servizio di controllo del territorio e, vista la nota di rintraccio, lo ha condotto presso la casa circondariale di Marassi.

