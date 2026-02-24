martedì 24 Febbraio 2026
Genova, trovato con oggetti per lo scasso in piena notte: arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, trovato con oggetti per lo scasso in piena notte: arrestato

Redazione Liguria
0

Polizia notte OKGenova – Un giovane di 23 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine perché trovato con oggetti atti allo scasso in piena notte nel quartiere genovese di Sampierdarena.
Il soggetto è stato fermato per un controllo dai poliziotti, che l’hanno riconosciuto per i suoi precedenti e l’hanno visto confabulare con un altro uomo in piazza Barabino.
A seguito dei primi accertamenti, nello zaino in possesso del 23enne sono stati rinvenuti un tagliatubi, una chiave bussola e un cacciavite con relative punte intercambiabili.
Gli agenti l’hanno portato in Questura dove è stato denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
