Genova, trovato con oggetti per lo scasso in piena notte: arrestato

Genova – Un giovane di 23 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine perché trovato con oggetti atti allo scasso in piena notte nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Il soggetto è stato fermato per un controllo dai poliziotti, che l’hanno riconosciuto per i suoi precedenti e l’hanno visto confabulare con un altro uomo in piazza Barabino.

A seguito dei primi accertamenti, nello zaino in possesso del 23enne sono stati rinvenuti un tagliatubi, una chiave bussola e un cacciavite con relative punte intercambiabili.

Gli agenti l’hanno portato in Questura dove è stato denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

