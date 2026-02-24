martedì 24 Febbraio 2026
Caos Autostrade, pomeriggio di traffico in tilt in A10 e A26

Redazione Liguria
coda autostrada A10Genova – Quello di oggi, martedì 24 febbraio, è un altro pomeriggio di passione lungo le autostrade genovesi.
La situazione più complicata si sta vivendo lungo l’A26, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e il casello di Masone, in direzione nord: qui la presenza di un veicolo in avaria ha bloccato il traffico con code fino a 5 chilometri che si sono formate verso Gravellona Toce. Vista la situazione complessa, Autostrade consiglia a chi deve procedere verso nord di uscire a Genova Pra’ e rientrare a Masone.
Al momento le code stanno pian piano coinvolgendo anche l’A10, dove si segnala traffico intenso proprio tra il casello di Genova Pra’ e il bivio con l’A10. Sempre al casello di Pra’, nelle scorse ore si sono registrati rallentamenti in uscita causati dal traffico intenso sulla viabilità della città.
