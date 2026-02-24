Dramma a Pietra Ligure, bambino cade da quattro metri a scuola: è grave

Pietra Ligure (Savona) – Un bambino di 9 anni è caduto da quattro metri a scuola a Pietra Ligure. É accaduto nell’istituto Papa Giovanni di viale Europa.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la caduta sia stata causata dal cedimento di una ringhiera di un terrazzino.

L’allarme è stato lanciato dagli insegnati e dal personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona. Dopo i primi accertamenti si è deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sarebbe in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e le cause del cedimento della ringhiera.

Articolo in aggiornamento

