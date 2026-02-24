Genova, discarica di sedie abbandonate nel Parco del Peralto

Genova – Decine di sedie dai colori sgargianti, abbandonate in una sorta di discarica abusiva, in un terreno all’interno del Parco del Peralto, al Righi, sulle alture della città.

A ritrovarle un passante che ha segnalato l’episodio alle autorità e con un post, sui social, pubblicato nella pagina del gruppo “Genova contro il degrado”, specializzata in questo tipo di denunce.

Le sedie sarebbero state abbandonate di recente visto lo stato di conservazione e probabilmente arrivano da un locale che se ne è sbarazzato, magari affidandosi incautamente a qualche “sgombracantine”.

Il risultato è che le sedie, di colore grigio e verde mela, sono comparse nel Parco del Peralto, al Righi, in un’area verde sottoposta a tutela sia ambientale che paesaggistica, e rischiano di trasformarsi in inquinamento estetico e chimico visto il tipo di vernice utilizzata.

La segnalazione rischia di trasformarsi in guai grossi per il locale, qualora qualche avventore ricordasse di aver visto quelle sedie e ne facesse segnalazione alle forze dell’ordine.

In questi casi si incorre in reati penali e in sanzioni piuttosto pesanti, doverose visto che l’operazione è avvenuta in una zona che dovrebbe invece essere tutelata.

Le indagini sono già in corso e in breve potrebbe essere individuato il colpevole.