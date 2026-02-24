Santa Margherita Ligure, crolla un muraglione, intervento dei vigili del fuoco

Santa Margherita Ligure (Genova) – Nuovo movimento franoso e nuovo cedimento di un muraglione a causa dell’ondata di maltempo della scorsa settimana. Nella notte è infatti avvenuto il cedimento di un muraglione in via Privata Luigi Bozzo e la caduta di materiale.

L’allarme è scattato nella notte e i vigili del fuoco sono accorsi per accertare che nessuno fosse rimasto intrappolato e poi per mettere in sicurezza la zona in attesa dei controlli dei tecnici del Comune e della Protezione Civile.

Al momento non sono stati segnalati feriti.

notizia in aggiornamento