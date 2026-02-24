martedì 24 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSanta Margherita Ligure, crolla un muraglione, intervento dei vigili del fuoco
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Santa Margherita Ligure, crolla un muraglione, intervento dei vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioSanta Margherita Ligure (Genova) – Nuovo movimento franoso e nuovo cedimento di un muraglione a causa dell’ondata di maltempo della scorsa settimana. Nella notte è infatti avvenuto il cedimento di un muraglione in via Privata Luigi Bozzo e la caduta di materiale.
L’allarme è scattato nella notte e i vigili del fuoco sono accorsi per accertare che nessuno fosse rimasto intrappolato e poi per mettere in sicurezza la zona in attesa dei controlli dei tecnici del Comune e della Protezione Civile.
Al momento non sono stati segnalati feriti.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo Liguria martedì 24 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti

Cronaca

Genova, crepe su un muraglione in via Sapri: strada chiusa

Cronaca
manifestazione agricoltori deffe

Genova, agricoltori protestano sotto la Regione Liguria

Cronaca
crollo via Napoi cedimento 23 feb 2026

Genova, crollo di via Napoli, la terra continua a franare

Quartieri