mercoledì 25 Febbraio 2026
Genova, è in condizioni stabili il bimbo caduto a scuola a Pietra Ligure

Redazione Liguria
Gaslini Genova vetrata colorataGenova – Si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova il bambino di 9 anni che ieri è caduto per quattro metri da un terrazzino della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure.
Il bimbo è stato trasportato con l’elicottero nel capoluogo dall’ospedale Santa Corona, dove inizialmente era giunto in codice rosso. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo quanto ricostruito, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di una ringhiera con il piccolo che è precipitato per circa quattro metri. A dare l’allarme sono stati gli insegnanti e il personale scolastico che si sono resi conto di quanto accaduto.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini e gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo cercando di scoprire le cause del cedimento della ringhiera.
