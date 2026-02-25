mercoledì 25 Febbraio 2026
Sanremo, calo di ascolti nella prima serata: share al 58%

Teatro Ariston Sanremo 2024Sanremo (Imperia) – Ha totalizzato il 58% dello share, per un totale di 9,6 milioni di spettatori, la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Si tratta di un risultato comunque positivo se paragonato a quello degli ultimi venticinque anni (il quarto migliore dal Duemila), ma in netto calo rispetto alla precedente edizione che nella sua prima serata aveva totalizzato più del 65% di share.
La prima serata, che oltre a Carlo Conti e Laura Pausini ha visto nelle vesti di co-conduttore l’attore turco Can Yaman, è terminata con l’annuncio delle cinque canzoni più votate, elencate in ordine sparso: Arisa con ‘Magica Favola’, Fulminacci con ‘Stupida Sfortuna’, Serena Brancale con ‘Qui con me’, Ditonellapiaga con ‘Che fastidio!’ e Fedez e Masini con ‘Male necessario’.
