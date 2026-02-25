Bambina trovata morta a Bordighera, giornata cruciale per le indagini

Bordighera (Imperia) – Una giornata cruciale per le indagini per il presunto omicidio di Beatrice, la bambina di appena due anni trovata morta, secondo le dichiarazioni della madre, nel suo lettino, a Montenero, frazione di Bordighera, nell’imperiese.

Oggi, infatti, si terrà un accertamento tecnico irripetibile dei Ris di Parma sui reperti sequestrati dai carabinieri nelle abitazioni di Montenero, dove la piccola viveva con la madre, Manuela Aiello, 43 anni, accusata del suo omicidio, e con le due sorelline di 8 e 9 anni, e nella casa di Perinaldo, di proprietà del nuovo compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, indagato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Gli accertamenti dovranno verificare la presenza di tracce di sangue della piccola o di elementi che possano dare una spiegazione alla morte della piccola, che, secondo la madre, sarebbe riconducibile ad una caduta dalle scale.

Elementi che potrebbero invece dare tracce per una diversa ricostruzione dei fatti come l’impronta di un piede che sarebbe stata trovata sul corpicino di Beatrice durante l’autopsia e che farebbe pensare a percosse terribili come causa di morte.

Giornata importante, quella di oggi, anche per il futuro immediato delle due sorelline di Beatrice, che oggi parteciperanno all’udienza del tribunale dei minori, a Genova, per l’affidamento temporaneo visto che la madre resta rinchiusa nel carcere di Pontedecimo ed il padre è a sua volta recluso.

Il giudice dovrà valutare la richiesta, pervenuta dalla famiglia paterna di affidare le piccole ad una zia che potrebbe trasformarsi in una “figura stabile e di riferimento” per le piccole, in questo momento di comprensibile confusione e incertezza.

I due indagati, intanto, continuano a ribadire la loro innocenza sebbene diverse contraddizioni, ripetto alla ricostruzione degli eventi, già emerse dalle indagini.