Bambina trovata morta a Bordighera, le sorelline restano in struttura protetta

Bordighera (Imperia) – Le sorelline di Beatrice, la bambina di appena due anni trovata morta nella sua abitazione di Montenero, resteranno per il momento in una struttura protetta lontana dalla provincia di Imperia.

E’ quanto ha disposto, temporaneamente, il Tribunale dei Minori chiamato a valutare la difficile causa per l’affidamento delle due bambine, di 8 e 9 anni, sorelle della piccola Beatrice, morta in circostanze ancora da chiarire.

La causa vede contrapposti i genitori da prima della tragedia e con posizioni diametralmente opposte che si sono acuite con quanto è poi successo.

Da un lato la madre, Manuela Aiello, 43 anni, indagata con l’ipotesi di accusa di omicidio preterintenzionale e dall’altra l’ormai ex marito, in carcere con l’accusa maltrattamenti a seguito della denuncia della moglie.

Oggi il Tribunale dei minori ha esaminato due richieste delle parti: una presentata dal padre delle piccole, che ha chiesto l’affido temporaneo ad una zia paterna mente sull’altro fronte la madre delle bambine che ha chiesto che le figlie possano andare a vivere con i nonni materni.

Il tribunale ha esaminato le richieste e le rispettive posizioni ma ha ritenuto di dover confermare, almeno per il momento, la permanenza delle bambine in una struttura protetta lontana dalla provincia di Imperia, per poter garantire alle piccole un minimo di stabilità restando lontane dalla provincia di Imperia.