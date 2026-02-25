Genova, cinghiali a spasso per strada ad Albaro

Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per le strade della città ed ancora allarme incidenti per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Questa volta i cinghiali hanno scelto via Guerrazzi, nell’elegante quartiere di Albaro e proprio nelle vicinanze dell’are delle piscine e della zona molto frequentata per via della concentrazione di locali e ristoranti.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una famigliola che banchettava accanto ai bidoni della spazzatura, attraversando la strada diventando fonte di pericolo per auto e moto in transito.

Subito è scattato l’allarme della polizia locale che lanciato un messaggio sui canali di informazione e ha inviato una pattuglia per controllare la situazione e garantire la sicurezza dei passanti.

Le passeggiate dei cinghiali in città tornano ad aumentare con l’inizio della bella stagione e come sempre gli “obiettivi” sono i bidoni pieni e dove l’inciviltà dei Cittadini offre sacchetti abbandonati fuori dei contenitori.

Affrontare la situazione sarebbe possibile e con metodi incruenti come ricordano gli ambientalisti, semplicemente offrendo cibo con farmaci anti fecondativi nei periodi “degli amori” per evitare la nascita di nuove generazioni di cinghiali.

Condannato, invece, il metodo violento, come dimostra la protesta per la cattura dei cinghialetti nel parco dell’ospedale San Martino, che sarebbero stati infilati in un sacco e abbattuti lontano da sguardi indiscreti.

