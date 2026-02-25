mercoledì 25 Febbraio 2026
Genova, controlli antidroga nel centro storico sui Bus, 4 denunciati

cane antidroga Leone poliziaGenova – Sono 4 le persone denunciate negli ultimi giorni di controlli delle forze dell’ordine nel centro storico. Controlli effettuati nelle zone di maggiore criticità e con l’impiego di cani antidroga.
Nella serata di ieri l’attività è stata coordinata dal commissariato Prè, con il supporto del reparto prevenzione crimine Liguria, delle unità cinofile, personale Polfer e della pattuglia interforze Polizia-GdF-E.I ed è stata concentrata nell’area della Stazione Principe, via Prè, via Gramsci in zona Darsena e vicoli limitrofi.,
Durante i controlli, effettuati anche a bordo di alcuni autobus in transito per via Gramsci, sono state contestate 4 sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, a carico di altrettanti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 29 anni.
I 4 sono stati segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi. Sequestrati complessivamente circa 15 grammi di sostanza stupefacente, di cui 8 di hashish e 7 di ketamina.
Nel complesso sono state identificate oltre 60 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti.

Previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, al fine di garantire il costante monitoraggio delle criticità riscontrate sul territorio

 

