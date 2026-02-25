mercoledì 25 Febbraio 2026
Pegli, riapre Villa Pallavicini con la fioritura record delle camelie

villa pallavicini Pegli GenovaGenova – Tornano a fiorire le camelie e riaprono i cancelli del Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, che ne ospita oltre 300 esemplari.
L’appuntamento con la riapertura è fissato per sabato 28 febbraio ma ci sarà una grande novità per i visitatori.
Tutti i week end dal 28 marzo al 5 aprile alle h. 14.30 saranno attive le visite guidate
botaniche che porteranno i visitatori ad immersi nel camelieto storico più antico e più
grande d’Italia che, da quest’anno, oltre 300 esemplari.
Il Parco, realizzato tra il 1840 e il 1846 è considerato un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo e vanta uno dei camelieti più importanti d’Europa: nato nel 1856, è oggi un viale di 200 metri con veri e propri alberi di camelie che superano i 6 metri con una ricchezza straordinaria che conta 150 cultivar.
Ormai dal 2022 la stagione delle fioriture inizia in autunno grazie all’introduzione del gruppo di camelie invernali che, a fine 2024, grazie ai lavori del PNRR, è stato ulteriormente integrato con oltre 60 nuovi esemplari.
Intanto i lavori fervono per “accudire” le Camellia japonica del marchese Ignazio Pallavicini che hanno raggiunto portamenti arborei straordinari e costituiscono un boschetto quasi magico.
La fioritura delle camelie, che dà il suo massimo splendore nel mese di marzo, sarà visibile a tutti i visitatori
del Parco.
Inoltre, sarà possibile approfondire particolarità storiche e botaniche partecipando alle visite specialistiche che si terranno tutti i week-end dal 28 di febbraio al 5 aprile alle h.14.30, veri e propri tour monografici alla
scoperta dei vari esemplari presenti nel Parco: dalla grande pianta sita sul Lago Grande – splendido esemplare di Camellia japonica ‘Rubra simplex’ – , si passerà il Camelieto storico per giungere alle camelie del giardino di Flora e alla camelia pendula posizionata in prossimità della scena del Coccodrillo.

