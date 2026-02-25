Genova, trovato con cocaina in macchina e in casa: arrestato

Genova – Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina sia in macchina che in casa.

Gli accertamenti sono stati avviati dopo che i militari dell’arma hanno notato l’auto con alla guida il soggetto che sostava senza motivo in una strada del centro. Si sono avvicinati e dopo un rapido controllo l’hanno trovato con addosso cinque grammi di cocaina.

A quel punto la perquisizione si è allargata anche all’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati altri 30 grammi di cocaina più alcune centinaia di euro che gli inquirenti hanno ritenuto provenienti dall’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

