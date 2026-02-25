Meteo Liguria, giornata soleggiata e mite con passaggi nuvolosi

L’alta pressione continua a restare stabile sul Mediterraneo occidentale mantenendo per la Liguria la fase mite e secca.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026:

al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, nuvoloso o coperto sull’Appennino centro-occidentale e sui versanti padani.

Nel corso del pomeriggio lungo la costa il cielo rimarrà ancora in prevalenza sereno, mentre sui settori padani la nuvolosità andrà via via dissolvendosi.

Venti tesi da nord al mattino tra Genovese e Savonese, più deboli altrove.

Ventilazione in calo dal pomeriggio.

Mare poco mosso

Temperature in calo le minime lungo la costa, stazionarie altrove.

Massime invece in leggero aumento

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +14°C/+18°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+7°C e massime tra +13°C/+17°C.