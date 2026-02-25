mercoledì 25 Febbraio 2026
Treni, nel fine settimana nuovo sciopero nazionale: orari e modalità

Redazione Liguria
Treno Rock PopLiguria – Nel fine settimana è atteso un nuovo sciopero nazionale dei treni. I lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord si fermeranno dalle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio.
I treni Regionali, InterCity e i convogli ad Alta Velocità possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso e i disagi potranno verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti o successive a quelle indicate per la protesta.
“Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – scrive Trenitalia – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;
in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.
——————————————————————————————————
