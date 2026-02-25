Val Bormida, morta dopo mesi di agonia la donna investita durante una gara clandestina

Savona – Dopo mesi di agonia è morta la donna di 76 anni, Franca Alessandri, che era stata investita a settembre a Cairo Montenotte.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava camminando lungo la carreggiata con il marito quando un’auto che stava procedendo nella sua direzione è uscita di strada e l’ha travolta. La vettura procedeva ad alta velocità e, secondo quanto ricostruito dalle successive indagini, probabilmente stava partecipando ad una gara clandestina che era stata organizzata quel giorno.

Le condizioni della donna erano apparse critiche fin da subito, nonostante almeno inizialmente non avesse perso conoscenza. Le ferite, le fratture e i traumi riportati avevano reso necessario il trasporto all’ospedale in codice rosso.

Dopo mesi di agonia e ricovero in coma farmacologico, la donna è morta nelle scorse ore. Si aggrava, quindi, la posizione dell’uomo di 40 anni che si trovava a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]