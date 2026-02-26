Genova, prosegue per altri due giorni la chiusura di via Chiaravagna

Genova – Proseguiranno fino alla giornata di sabato 28 febbraio (compreso) i lavori di smontaggio della gru edile in via Chiaravagna, a Sestri Ponente, che hanno avuto come conseguenza la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada già dalla giornata di martedì 24 febbraio. La riapertura sarebbe dovuta avvenire domani, ma le tempistiche si sono allungate e non si renderà possibile prima di domenica. Le modifiche alla viabilità in vigore:

“Il traffico pedonale – scriveva il Comune di Genova -, interrotto all’altezza dell’area cantierizzata, sarà comunque garantito nella viabilità alternativa di via dell’Alloro.

In occasione della modifica viabilistica, destinata ad avere un impatto significativo sulla viabilità, il Comune di Genova e la Polizia Locale hanno predisposto un servizio imponente: numerosi agenti saranno dispiegati in tutta la zona per regolare il traffico e fornire indicazioni sulla viabilità, con la possibile adozione di misure di viabilità contingenti legate alle attività di cantiere.

Oltre al divieto di circolazione pedonale e veicolare, ad eccezione dei mezzi afferenti alle lavorazioni, in prossimità del raggio di movimentazione della gru (carico aereo) sarà introdotto il divieto di sosta con la rimozione dei veicoli degli inadempienti.

Nei giorni scorsi, cittadini e attività commerciali della zona sono stati avvisati della prossima modifica alla viabilità di via Chiaravagna grazie ad un intenso lavoro portato avanti dal Municipio VI Medio Ponente e dal personale del comando della Polizia Locale.

I servizi Amiu saranno regolarmente attivi.

GLI ITINERARI ALTERNATIVI

Per residenti e sedi delle attività lavorative:

Chi proviene dal tratto di via Chiaravagna ricompreso tra il civico 58r e la totalità delle vie lato monte, potrà usufruire dei seguenti percorsi alternativi:

– via Giovanni Camera, con accesso a tutte le direzioni

– via Arrivabene, per proseguire su viale Canepa.

Chi invece, dal tratto di via Chiaravagna ricompreso tra il civico 58r e il lato mare, intende raggiungere il lato monte, potrà seguire il seguente percorso alternativo: via Chiaravagna, via Giotto, piazza Aprosio, via Ginocchio, via Guido Sette, via Donizetti, via Cavalli, viale Canepa, via Arrivabene.

I veicoli con dimensioni inferiori al limite di larghezza di 1,60 metri potranno passare direttamente da via Chiaravagna a viale Canepa tramite via Casati.

Per non residenti:

Si consiglia a chi proviene dall’autostrada A10 di in via Melen e uscire, in direzione Sestri, passando da via Siffredi, via Albareto o via Giotto. È sempre preferibile approcciarsi alla viabilità di Sestri Ponente dalla zona della stazione ferroviaria e poi accedere al centro della delegazione e alle alture, escludendo la viabilità “limitata” della zona di via Borzoli”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]