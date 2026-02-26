giovedì 26 Febbraio 2026
Genova, bambino caduto a scuola a Pietra Ligure: migliorano le sue condizioni

Gaslini Genova vetrata colorataGenova – Rimane ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Gaslini di Genova il bambino di nove anni caduto a scuola a Pietra Ligure martedì mattina. Le sue condizioni, però, sarebbero in miglioramento e nelle prossime ore potrebbe avvenire lo spostamento nel reparto di Ortopedia.
In un primo momento il giovane studente della scuola Papa Giovanni di viale Europa era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona, prima che venisse organizzato il trasferimento con l’elicottero all’ospedale pediatrico genovese.
Intanto, continuano gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto successo e le cause della caduta. Nel mirino degli investigatori ci sarebbero le condizioni della ringhiera che ha ceduto, provocando la caduta di circa quattro metri che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.
