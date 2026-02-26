Genova, rapina in un supermercato a Cornigliano: arrestato 22enne

Genova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver rubato all’interno di un supermercato situato nel quartiere genovese di Cornigliano. É accaduto ieri pomeriggio.

L’allarme è stato lanciato dai dipendenti di un supermercato in via Cornigliano, che hanno visto uscire l’uomo senza pagare, l’hanno inseguito e hanno lanciato l’allarme.

Gli agenti di polizia l’hanno rintracciato poco distante, in via Agosti. Alla loro vista il 22enne ha iniziato ad opporre resistenza, sbracciando e scalciando nei confronti degli agenti. Solo dopo l’intervento di altri poliziotti la situazione è tornata sotto controllo.

Dagli accertamenti svolti, è emerso come l’uomo avesse rubato numerose bottiglie di superalcolici per un valore di circa 60 euro.

Inoltre, è emerso come fosse gravato della misura di allontanamento dal Comune di Genova emessa dal Tribunale nello scorso mese di gennaio.

