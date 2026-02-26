giovedì 26 Febbraio 2026
Genova, donna investita a San Fruttuoso: trasportata all’ospedale

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un altro pedone investito nel quartiere di San Fruttuoso. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale all’ora di pranzo di oggi, in via Giovanni Torti, dove una donna che stava attraversando la strada è stata travolta da un furgone.
L’impatto è stato molto violento e la donna, una 50enne, ha riportato alcuni traumi e ferite. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Secondo quanto ricostruito inizialmente, la donna si sarebbe trovata in prossimità delle strisce pedonali al momento dell’impatto.
