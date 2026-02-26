giovedì 26 Febbraio 2026
Genova, arrestato spacciatore a San Fruttuoso, nascondeva cocaina in casa

Redazione Liguria
cocaina crack poliziaGenova – Nascondeva la droga nel vano del contatore della luce sul pianerottolo di casa e poi la consegnava direttamente ai tossici che si rivolgevano a lui per acquistarla. Un 43enne è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato nel quartiere di San Fruttuoso.
L’uomo, residente nel palazzo, aveva trasformato il pianerottolo di casa in una “piazza d spaccio” ma il via vai di persone ha insospettito gli agenti di polizia che hanno deciso di tenere sotto controllo quei movimenti “sospetti”.
E’ così emerso che le persone che frequentavano assiduamente il palazzo erano per lo più tossicodipendenti e che si recavano sul posto per rifornirsi di droga, in particolare cocaina.

L’operazione è stata effettuata dagli investigatori della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, a conclusione di un’articolata indagine avviata a seguito della segnalazione di un via vai sospetto, riconducibile ad attività di spaccio, nei pressi di un caseggiato di San Fruttuoso.

Grazie ad attività di appostamento, è stato possibile accertare che uno dei condomini, poi identificato nel 43enne albanese, occultasse cocaina, suddivisa in piccoli cilindri, all’interno di un vano di alloggiamento di un contatore elettrico, posizionato sul pianerottolo di casa. Gli involucri venivano poi prelevati dallo stesso e consegnati agli acquirenti direttamente al piano.

Ieri pomeriggio gli operatori della Squadra Mobile si sono appostati lungo le scale del caseggiato ed hanno atteso fino a quando l’uomo non è stato visto uscire sul pianerottolo ed armeggiare nei pressi del vano contatore e sul soffitto dell’ascensore. A questo punto gli agenti si sono palesati, qualificandosi, rinvenendo complessivamente 24 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi. La perquisizione domiciliare ha altresì permesso il rinvenimento della somma di circa 2000 euro, oltreché una patente di guida albanese intestata allo stesso, palesemente falsa, per la quale è scattata la denuncia.
(Foto di Archivio)

