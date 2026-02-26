giovedì 26 Febbraio 2026
Genova, domani forti esplosioni in Valbisagno
Cronaca

Genova, domani forti esplosioni in Valbisagno

Redazione Liguria
0

Genova – In termini tecnici si definisce “attività di brillamento mine” ma, in termini pratici, significa che domani, venerdì 27 febbraio 2026, in Valbisagno si potranno sentire dele forti esplosioni a partire dalle 11.
A comunicarlo il Municipio Media Valbisagno che ha ricevuto la segnalazione di “attività brillamento mine” dalla società Costruire per Genova s.c.a.r.l.,
Le esplosioni avverranno nell’ambito dei lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno e avverranno esclusivamente in galleria ma è probabile che i forti rumori e le vibrazioni siano percepibili nella zona.
Le operazioni di brillamento mine dovrebbe iniziare indicativamente dalle ore 11.
(Foto di Archivio)

