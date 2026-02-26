Genova, maxi rissa a Sampierdarena: un ferito, indagini in corso

Genova – Due giovani di 24 e 28 anni sono stati denunciati a seguito di una rissa avvenuta ieri all’alba in via Nicolò D’Aste, nel quartiere di Sampierdarena.

Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno trovato il più giovane per terra e ferito al collo. Trasportato all’ospedale dai sanitari del 118, è stato dimesso con ferite guaribili in sette giorni.

Dopo aver ascoltato la testimonianza del ferito, i poliziotti si sono messi sulle tracce degli altri partecipanti e ne hanno ritrovato uno di loro, visibilmente ubriaco, seduto su una panchina in via Cantore.

Sia il 24enne che il 28enne sono stati denunciati per rissa aggravata, mentre sono in corso le indagini per risalire agli altri due partecipanti. Per rintracciarli, gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]