Genova – Slitta la riapertura di via Chiaravagna, a Sestri Ponente. La strada non verrà riaperta oggi come annunciato ma proseguirà sino alle 23,59 di sabato 28 febbraio 2026.

La chiusura, quindi slitta per consentire il completamento degli interventi previsti e che avrebbero dovuto chiudersi con la giornata di oggi.

I lavori di smontaggio e rimozione di una gru edile in via Chiaravagna, all’altezza del civico 58r, dureranno quindi, salvo nuove sorprese, fino alle ore 23.59 di sabato 28 febbraio.