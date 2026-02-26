giovedì 26 Febbraio 2026
Meteo Liguria, giornata stabile e soleggiata

Redazione Liguria
0

meteo liguria giovedì 26 febbraio 2025Il campo di alta pressione di matrice subtropicale continua ad interessare il Mediterraneo e fino all’Europa centrale, garantendo stabilità ed una fase asciutta e decisamente calda per il periodo, in particolare in quota dove lo zero termico si assesta al di sopra dei 3000m.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 26 febbraio 2026:
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, con schiarite più ampie sui versanti padani.
Dalle ore centrali, aumento generale della nuvolosità sui versanti marittimi, con cieli che si presenteranno da poco nuvolosi a nuvolosi.
Ancora sereno o poco nuvoloso invece nei versanti padani.
Venti deboli o moderati da N al mattino, in rotazione a S-SE nel pomeriggio, sempre a carattere al più moderato.
Mare poco mosso, a tratti quasi calmo.
Temperature generalmente stazionarie, massime in lieve calo sui versanti marittimi.
Sulla costa attese temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +1°C/+7°C e massime tra +10°C/+16°C.

