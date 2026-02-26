Sestri Levante, incidente auto-moto: 18enne all’ospedale in elicottero

Sestri Levante (Genova) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, in viale Mazzini a Sestri Levante.

Secondo quanto ricostruito, il sinistro stradale avrebbe coinvolto una macchina e una moto e la persona ad avere la peggio è stata lo scooterista, un 18enne, che a seguito dell’impatto ha riportato lesioni e ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che per velocizzare le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. Dopo esser stato caricato a bordo, il giovane è stato trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Infine, sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]