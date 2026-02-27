Genova, uomo morto in casa nel centro storico: indagini in corso

Genova – Una tragedia si è consumata nella notte nel centro storico, dove un 30enne ha perso la vita.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a sentirsi male davanti agli occhi degli inquilini, che hanno allertato i soccorritori. Una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e anche per questo motivo sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dalle prime testimonianze, sembrerebbe che l’uomo abbia iniziato a soffrire di una crisi respiratoria che l’ha poi portato alla morte.

Non è chiaro se avesse assunto delle sostanze stupefacenti o se soffrisse di patologie pregresse. La magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

