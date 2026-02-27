venerdì 27 Febbraio 2026
Savona, incidente sul lavoro in un cantiere: grave un uomo

Redazione Liguria
0

ambulanza Croce Rossa SanremoSavona – Si trova in gravi condizioni l’operaio di 60 anni rimasto ferito nell’incidente sul lavoro avvenuto a Savona, nel cantiere del complesso di San Giacomo, nella mattinata odierna, venerdì 27 febbraio.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe caduto da una scala e avrebbe fatto un volo di diversi metri, precipitando a terra. L’impatto è stato molto violento e il 60enne ha riportato ferite e contusioni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero critiche.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
——————————————————————————————————
