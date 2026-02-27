venerdì 27 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSciopero dei treni, disagi anche in Liguria questa sera e domani
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Sciopero dei treni, disagi anche in Liguria questa sera e domani

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopGenova – Scatterà questa sera alle 21 e porterà disagi anche in Liguria lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord che è stato indetto per la serata di oggi, venerdì 27 e domani 28 febbraio 2026 in tutta Italia.
Il personale incrocerà le braccia dalle 21 di questa sera sino alle 20,59 di domani, sabato.
Previsti disagi per chi viaggia in treno, con ritardi e cancellazioni dei convogli e con possibili effetti su Alta Velocità, lunga percorrenza e regionale.
Restano in vigore le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, uomo morto in casa nel centro storico: indagini in corso

Cronaca
polizia locale genova centro storico

Genova, vende droga davanti agli agenti di polizia locale, arrestato

Cronaca
esplosivi, esplosioni

Genova, forti esplosioni in Valbisagno, ecco cosa succede

Cronaca
rifiuti ingombranti genova

Genova, abbandono di rifiuti, due denunciati a Marassi e Molassana

Cronaca