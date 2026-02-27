Sciopero dei treni, disagi anche in Liguria questa sera e domani

Genova – Scatterà questa sera alle 21 e porterà disagi anche in Liguria lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord che è stato indetto per la serata di oggi, venerdì 27 e domani 28 febbraio 2026 in tutta Italia.

Il personale incrocerà le braccia dalle 21 di questa sera sino alle 20,59 di domani, sabato.

Previsti disagi per chi viaggia in treno, con ritardi e cancellazioni dei convogli e con possibili effetti su Alta Velocità, lunga percorrenza e regionale.

Restano in vigore le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21.