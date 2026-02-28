sabato 28 Febbraio 2026
Incidente sul lavoro a Savona, migliorano le condizioni dell'operaio ferito
Cronaca

Incidente sul lavoro a Savona, migliorano le condizioni dell’operaio ferito

Santa Corona Pietra Ligure ospedaleSavona – É sempre ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma si trova fuori pericolo di vita l’operaio di 65 anni rimasto ferito ieri mattina. L’incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere situato nel complesso di San Giacomo e ha visto l’uomo precipitare da un’altezza di diversi metri.
L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale.
Inoltre, erano intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire quanto successo e a chiarire quale sia stata la causa dell’incidente.
