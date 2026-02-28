Incidente sul lavoro a Savona, migliorano le condizioni dell’operaio ferito

Savona – É sempre ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma si trova fuori pericolo di vita l’operaio di 65 anni rimasto ferito ieri mattina. L’incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere situato nel complesso di San Giacomo e ha visto l’uomo precipitare da un’altezza di diversi metri.

L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale.

Inoltre, erano intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire quanto successo e a chiarire quale sia stata la causa dell’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]