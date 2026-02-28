Auto in fiamme sull’Autostrada A10 tra Prà e Arenzano

Genova – Stava percorrendo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Prà ed Arenzano quando ha visto del fumo che usciva dal cofano dell’auto e si è subito fermato, uscendo dal veicolo poco prima che prendesse fuoco.

E’ successo lascorsa notte intorno alle 4,30 sul tratto autostradale che collega Prà ad Arenzano dove un automobilista ha passato momenti di autentico terrore.

I Vigili del Fuoco, giunti sia da Multedo che dalla sede centrale con l’autobotte, hanno provveduto a spegnere il veicolo che all’arrivo era totalmente avvolto dalle fiamme. Autostrada chiusa il tempo delle operazioni di soccorso e poi ria erta ad una corsia.