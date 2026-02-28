Genova, persona travolta da treno a Pegli

Genova – Una persona è stata travolta da un treno sulla linea ferroviaria tra Genova e Savona nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese. La linea e’ interrotta e purtroppo la persona e’ deceduta. Non e’ chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per la persona, sembra un uomo, non c’era ormai più nulla da fare. L’incidente e’ avvenuto nella zona del Castelluccio. Pesanti i disagi per chi viaggia in treno verso Savona e da ponente verso Genova