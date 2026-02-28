sabato 28 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaQuartieriGenova, persona travolta da treno a Pegli
Notizie LiguriaGenovaQuartieriPegliNotizie in evidenza

Genova, persona travolta da treno a Pegli

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopGenova – Una persona è stata travolta da un treno sulla linea ferroviaria tra Genova e Savona nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese. La linea e’ interrotta e purtroppo la persona e’ deceduta. Non e’ chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per la persona, sembra un uomo, non c’era ormai più nulla da fare. L’incidente e’ avvenuto nella zona del Castelluccio. Pesanti i disagi per chi viaggia in treno verso Savona e da ponente verso Genova

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
auto fiamme vigili del fuoco

Auto in fiamme sull’Autostrada A10 tra Prà e Arenzano

Cronaca
elicottero vigili del fuoco Genova nuovo

Sanremo, esposto del Codacons per il viaggio di Mogol su elicottero...

Cronaca
meteo liguria sabato 28 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi ma senza pioggia

Cronaca
Coda A7 (2)

Autostrade, camion si schianta in A7: un uomo in gravi condizioni

Cronaca