sabato 28 Febbraio 2026
Paura a Rivarolo per un ragazzino accoltellato sull’autobus

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Sono gravi le condizioni del ragazzino di 13 anni accoltellato questa sera, intorno alle 20, su un autobus AMT che stava passando vicino a piazza Pallavicini, a Rivarolo.
Il ragazzo è stato colpito con diverse coltellate all’addome e si è accasciato a terra perdendo molto sangue. Altri passeggeri, terrorizzati, hanno chiamato il numero di emergenza 112 facendo scattare i soccorsi.
Sul posto si sono precipitate l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i medici stanno per sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico.
Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto sul mezzo pubblico che è stato posto sotto sequestro e portato in officina.
Le forze dell’ordine stanno ascoltando diversi testimoni e stanno cercando un ragazzo che potrebbe essere l’autore del gesto. Si tratterebbe di un altro minorenne già conosciuto alle forze dell’ordine.

