Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi ma senza pioggia

La presenza del campo di alta pressione sul Mediterraneo non blocca i flussi di aria più umida proveniente dai quadranti meridionali che si insinua nei bassi strati determinando la presenza di nubi basse sulla nostra Liguria fino alla giornata di lunedi 2 marzo, quando sarà possibile qualche locale pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 28 febbraio 2026:

Su tutta la regione presenza di nubi basse piuttosto serrate. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti.

Mare di nubi oltre i 1500-1600 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo diverrà nuvoloso per nubi alte nel corso della giornata.

Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C.

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +10°C/+14°C.