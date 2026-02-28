sabato 28 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaMeteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi ma senza pioggia
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi ma senza pioggia

Redazione Liguria
0

meteo liguria sabato 28 febbraio 2026La presenza del campo di alta pressione sul Mediterraneo non blocca i flussi di aria più umida proveniente dai quadranti meridionali che si insinua nei bassi strati determinando la presenza di nubi basse sulla nostra Liguria fino alla giornata di lunedi 2 marzo, quando sarà possibile qualche locale pioggia.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 28 febbraio 2026:
Su tutta la regione presenza di nubi basse piuttosto serrate. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti.
Mare di nubi oltre i 1500-1600 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo diverrà nuvoloso per nubi alte nel corso della giornata.
Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.
Venti deboli dai quadranti meridionali.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature pressochè stazionarie
Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C.
Nell’interno temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +10°C/+14°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Coda A7 (2)

Autostrade, camion si schianta in A7: un uomo in gravi condizioni

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Genova, pedone investito a Quinto: due feriti, uno grave

Cronaca
vigili fuoco esercitazione Multedo

Vigili del fuoco spengono 87 candeline ma perdono le mense

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, donna investita da un bus: feriti anche alcuni passeggeri

Cronaca