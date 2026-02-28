Sanremo, esposto del Codacons per il viaggio di Mogol su elicottero vigili del fuoco

Sanremo (Imperia) – Non placano le polemiche tra il Codacons ed il ministro dell’Interno Piantedosi sul volo in elicottero che avrebbe trasportato Mogol dalla città dei Fiori fino a Roma.

Dopo il botta e risposta tra Codacons e il ministro Piantedosi che ha assicurato che non c’è stata alcuna sospensione dei servizi di soccorso, l’associazione per la difesa dei Consumatori ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti per chiedere che venga valutata l’opportunità del trasporto in elicottero e li eventuali danni erariali. Il volo, insomma, secondo il Codacons non era necessario e Mogol avrebbe potuto viaggiare con un mezzo proprio o con i trasporti a disposizione di ogni comune cittadino italiano.

“Si tratta di un atto dovuto nell’interesse della collettività – spiega il Codacons – I mezzi in dotazione dei Vigili del fuoco, infatti, rappresentano risorse pubbliche e il loro utilizzo comporta costi in termini di personale, carburanti e logistica, che vengono pagati dai cittadini. La decisione di trasportare il paroliere a Roma con un elicottero del corpo da un lato ha privato la collettività di un mezzo di soccorso fondamentale, dall’altro ha determinato inevitabili costi in capo alla collettività”.

…