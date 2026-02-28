Savona, incendio in un appartamento: sul posto i vigili del fuoco

Savona – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina in via Pietro Giuria a Savona, dove un appartamento al primo piano di un palazzo ha preso fuoco.

Le fiamme e il fumo sono apparsi ben visibili anche a distanza di diversi metri e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Il rogo avrebbe coinvolto un solo locale, ma ha portato alla formazione di una densa coltre di fumo che ha reso inagibile la tromba delle scale.

I pompieri hanno dovuto utilizzare l’autoscala per soccorrere gli inquilini e avviare le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sono durate diversi minuti.

Al momento non si conosce l’origine dell’incendio, mentre non risultano persone rimaste ferite o intossicate.

