domenica 1 Marzo 2026
Ragazzino accoltellato sul Bus a Genova, fermato un 15enne

Redazione Liguria
auto Polizia notteGenova – C’è un fermato per l’accoltellamento avvenuto ieri sera, sull’autobus della linea 7, a Rivarolo, di un ragazzino di 13 anni raggiunto da diversi fendenti alle braccia e all’addome. Si tratterebbe di un ragazzo di 15 anni che è stato individuato e fermato a casa sua dove stava cercando di disfarsi di alcuni abiti macchiati di sangue, probabilmente quello che indossava al momento dell’aggressione.
A lui sono arrivati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza dell’autobus ma anche quelle esterne, presenti nella zona dell’aggressione, in piazza Pallavicini.
Secondo le prime ricostruzioni tra i due è scoppiato un diverbio e l’aggressore ha estratto un coltello e lo ha colpito diverse volte prima di scappare lasciando la vittima in un lago di sangue. Il conducente del mezzo ha subito fermato la corsa appena si è reso conto che a bordo era successo qualcosa e forse ha aperto le porte consentendo involontariamente la fuga del ragazzo.
Il ferito è stato soccorso e stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita.
Le sue condizioni restano gravi e la prognosi resta riservata.
Resta ora da capire perchè sia scoppiato il diverbio che ha portato all’aggressione e perchè il ragazzo di 15 anni girasse armato di un coltello come purtroppo sempre più spesso accade
