Vaccini – Respinta richiesta di archiviazione indagini sulla morte di Francesca Tuscano

Genova – Niente archiviazione e supplemento di indagine di 5 mesi per la morte di Francesca Tuscano, l’insegnante di sostegno genovese morta nel giugno del 2021 per le complicazioni di una trombosi cerebrale che potrebbe essere collegata al vaccino anti covid Astrazeneca somministrato all’epoca per la pandemia.

La giudice per le indagini preliminari ha infatti respinto la richiesta di archiviazione accogliendo il ricorso dei familiari che ancora cercano verità e giustizia per la morte della giovane.

A seguito della morte dell’insegnante e di Camilla Canepa, sempre vaccinata con Astrazeneca in età giovane, erano state modificate le indicazioni di somministrazione del farmaco, destinandolo ad una fascia di età più avanzata che ha azzerato o quasi i casi di decesso.

Per la morte di Francesca Tuscano non ci sono indagati e la giudice ha respinto la richiesta di archiviazione, indicando un supplemento di indagine di altri 5 mesi, per verificare se esistevano delle controindicazioni note del vaccino nelle fasce giovani (età fertile delle donne) e se queste siano state prese in considerazione durante la campagna vaccinale e se il documento che veniva fatto firmare, il consenso informato, conteneva davvero le informazioni per poter prendere una decisione realmente consapevole.

I decessi di alcune persone, durante la campagna vaccinale anti Covid sono alcuni dei “cavalli di battaglia” della disinformazione No Vax che che ancora oggi tenta – senza alcun supporto scientifico – di minare la fiducia nella Scienza che ha salvato milioni di persone con i vaccini e ha dimostrato che, dalla pandemia, muoiono più persone non vaccinate – per qualsiasi malattia – rispetto a quelle che invece si sono sottoposte a ripetute campagne di vaccinazione.