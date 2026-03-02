Genova, donna investita da uno scooter a San Fruttuoso: trasportata all’ospedale

Genova – Un nuovo incidente con l’investimento di un pedone è avvenuto nel quartiere genovese di San Fruttuoso. É accaduto questa mattina, poco prima delle ore 7:00, quando una donna di poco più di 50 anni che stava attraversando la strada in via Fereggiano è stata investita da uno scooter.

L’impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto e non è considerata in pericolo di vita.

Presente anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona. Al momento rimane da chiarire se la donna stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali quando è stata colpita.

