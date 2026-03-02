Genova, in settimana altre quattro sere di chiusura della metropolitana

Genova – Anche questa settimana sono previste altre quattro serate di chiusura della metropolitana, che anticiperà la chiusura lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.

Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:12 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole. La chiusura, come spiegano da Amt, si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione sulla linea.

Previsti disagi e aumenti dei tempi di percorrenza, quindi, per tutte le persone che nelle ore serali devono compiere il percorso centro-Val Polcevera. Il collegamento sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

