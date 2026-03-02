Genova, da stasera al via i lavori alla Zecca: le modifiche alla viabilità

Genova – Iniziano a partire da questa sera i lavori nella zona di largo della Zecca nell’ambito del progetto 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale. Dalle prossime ore entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. I dettagli:

“Dalle ore 21.00 del 2 marzo – scrive il Comune di Genova – alle ore 24.00 del 30 aprile nella zona di largo della Zecca, per i lavori di realizzazione del “cavidotto del centro” nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 1

– largo della Zecca, nel tratto compreso tra Galleria G. Garibaldi e via Edilio Raggio:

limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente.

Contestualmente nel tratto di galleria Giuseppe Garibaldi, in avvicinamento alle aree di cantiere, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h per i veicoli diretti verso ponente.

FASE 2

– largo della Zecca:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente

2. temporaneo spostamento della fermata del TPL Zecca/Carmine (cod. 432) a levante della sua attuale posizione.

Contestualmente nel tratto di galleria Giuseppe Garibaldi, in avvicinamento alle aree di cantiere, è istituito il limite massimo di velocità 30 km/h per i veicoli diretti verso ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. la circolazione veicolare all’intersezione tra con largo della Zecca è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio.

FASE 3

– largo della Zecca:

limite massimo di velocità 30 km/h per la direttrice ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. la circolazione veicolare all’intersezione tra con largo della Zecca è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio”.

